Concerto “covid free” a Barcellona | Ruggeri | “Brutte notizie per i virologi d’assalto”

Milano, 28 apr – Ha fatto discutere nelle ultime ore la notizia che il Concerto "sperimentale" di Barcellona su 5.000 spettatori non abbia riportato nessun contagio. Commenta (a modo suo) la notizia uno che con la musica ci vive, cioé Enrico Ruggeri. Concerto Barcellona, Enrico Ruggeri vs virologi Ruggeri, sempre molto attivo su Twitter, condivide un articolo dell'Huffington Post dal titolo. Nessun contagio tra i 5mila spettatori del Concerto sperimentale di Barcellona. Il pezzo riporta la notizia che,a quasi un mese dall'evento, nessuno sarebbe risultato positivo al covid. Il cantautore meneghino, che come tutti i lavoratori dello spettacolo vorrebbe tornare ad esibirsi sul palco e a cantare per il ...

