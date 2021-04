Coldiretti: Recovery plan spingerà ripresa di riqualificazione urbana piccoli borghi (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'Aquila - Lo stanziamento di 600 milioni di euro per interventi di restauro e di riqualificazione dell’edilizia rurale e storica è una svolta per sostenere la tendenza degli italiani a tornare a vivere nei borghi dove godere di spazi di libertà più ampi con una maggiore sensazione di sicurezza e benessere nel tempo della pandemia. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare la misura per la tutela e la valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale contenuta nell’ambito “Turismo e cultura” della missione uno del Recovery plan. Con il rilancio di piccoli borghi abbandonati – sostiene la Coldiretti Abruzzo - si inizia a programmare l’Italia del post Covid, si salva l’immenso patrimonio edilizio rurale composto in Italia da malghe, cascine, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'Aquila - Lo stanziamento di 600 milioni di euro per interventi di restauro e didell’edilizia rurale e storica è una svolta per sostenere la tendenza degli italiani a tornare a vivere neidove godere di spazi di libertà più ampi con una maggiore sensazione di sicurezza e benessere nel tempo della pandemia. E’ quanto afferma lanel commentare la misura per la tutela e la valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale contenuta nell’ambito “Turismo e cultura” della missione uno del. Con il rilancio diabbandonati – sostiene laAbruzzo - si inizia a programmare l’Italia del post Covid, si salva l’immenso patrimonio edilizio rurale composto in Italia da malghe, cascine, ...

Advertising

greencityit : Recovery, Coldiretti: l’agricoltura italiana la più green d’Europa: “L’agricoltura italiana è una risorsa strategic… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Recovery, #Coldiretti: 'Agricoltura italiana la più Green in UE' - NotizieAbruzzo : Ripresa di borghi e cascine, Coldiretti Abruzzo su Recovery Plan - imperianews_it : Recovery: Coldiretti “Fondi stanziati per salvaguardia paesaggio rurale spingono a riscoprire i piccoli borghi” - CinqueRighe : SINDACATI - Coldiretti, Masiello: Recovery è chance per ripopolare aree interne campane - -