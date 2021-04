Berlusconi ricoverato da tre settimane, processo Ruby Ter sospeso: 'Strascichi del Covid' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il processo milanese sul caso Ruby ter è 'sospeso' , con sospensione dei termini di prescrizione, fino a che Silvio Berlusconi, ricoverato dal 6 aprile scorso , non sarà dimesso dal San Raffaele. Lo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilmilanese sul casoter è '' , con sospensione dei termini di prescrizione, fino a che Silviodal 6 aprile scorso , non sarà dimesso dal San Raffaele. Lo ...

