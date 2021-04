AstraZeneca, Ue: “Obiettivo azione legale è consegna dosi” (Di mercoledì 28 aprile 2021) AstraZeneca, l’azione legale avviata contro l’azienda dalla Commissione Europea al Tribunale di Bruxelles ha l’Obiettivo di “assicurare che le dosi” di vaccino anti Covid “cui riteniamo di avere diritto vengano consegnate dall’azienda. Riteniamo di avere argomenti piuttosto forti a sostegno di questa richiesta”. Lo spiega il portavoce della Commissione per la Salute, Stefan de Keersmaecker, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “Quello che chiediamo – aggiunge de Keersmaecker – è una cosa che non è cambiata nel tempo. Abbiamo chiesto fin dall’inizio velocità nelle consegne di un numero sufficiente di dosi, quelle cui hanno diritto gli europei sulla base del contratto. E’ una cosa che abbiamo affrontato nel contesto dei negoziati con la società, ma dato che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021), l’avviata contro l’azienda dalla Commissione Europea al Tribunale di Bruxelles ha l’di “assicurare che le” di vaccino anti Covid “cui riteniamo di avere diritto venganote dall’azienda. Riteniamo di avere argomenti piuttosto forti a sostegno di questa richiesta”. Lo spiega il portavoce della Commissione per la Salute, Stefan de Keersmaecker, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “Quello che chiediamo – aggiunge de Keersmaecker – è una cosa che non è cambiata nel tempo. Abbiamo chiesto fin dall’inizio velocità nelle consegne di un numero sufficiente di, quelle cui hanno diritto gli europei sulla base del contratto. E’ una cosa che abbiamo affrontato nel contesto dei negoziati con la società, ma dato che ...

