Akash e Antonella Fiordelisi, nessun flirt in vista: lui smentisce (Di mercoledì 28 aprile 2021) Akash Kumar è di nuovo innamorato, o forse no: l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, avvistato di recente in dolce compagnia di Antonella Fiordelisi, ha smentito ogni flirt con la splendida modella e influencer. Tra i due, a quanto pare, ci sarebbe solo una bella amicizia. Il loro rapporto sembrerebbe essere nato poco tempo fa, ma non è mai sbocciato l’amore. Akash, reduce da una breve ma intensa esperienza all’Isola dei Famosi 2021, è uscito da pochi mesi da una lunga storia molto importante che ha lasciato in lui cicatrici profonde. Raccontandosi ai microfoni di Barbara D’Urso, il bel modello dagli occhi di ghiaccio ha rivelato di aver sofferto di attacchi di panico e depressione in quel periodo difficile della sua vita. Anche Antonella ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 aprile 2021)Kumar è di nuovo innamorato, o forse no: l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, avto di recente in dolce compagnia di, ha smentito ognicon la splendida modella e influencer. Tra i due, a quanto pare, ci sarebbe solo una bella amicizia. Il loro rapporto sembrerebbe essere nato poco tempo fa, ma non è mai sbocciato l’amore., reduce da una breve ma intensa esperienza all’Isola dei Famosi 2021, è uscito da pochi mesi da una lunga storia molto importante che ha lasciato in lui cicatrici profonde. Raccontandosi ai microfoni di Barbara D’Urso, il bel modello dagli occhi di ghiaccio ha rivelato di aver sofferto di attacchi di panico e depressione in quel periodo difficile della sua vita. Anche...

Advertising

VelvetMagIta : #Akash e #AntonellaFiordelisi stanno insieme: beccati tra coccole e baci per le vie di Milano ????… - dudeareyouok : in onore del flirt tra akash e antonella ???? - itssabri4real : Instagram pieno di “scoop beccati in super segreto super esclusiva Akash e Antonella Fiordelisi” La tipa: guarda p… - zazoomblog : Akash Kumar e Antonella Fiordelisi nuova coppia: FOTO e VIDEO BACIO - #Akash #Kumar #Antonella #Fiordelisi - Novella_2000 : Akash Kumar paparazzato in compagnia di Antonella Fiordelisi (ex di Francesco Chiofalo) -