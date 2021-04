Yavne scoperto mosaico colorato del periodo bizantino

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 27 aprile 2021), città del Distretto Centrale d’Israele, è in questi giorni sotto i riflettori per un importante ritrovamento archeologico. Nel corso degli scavi di salvataggio, effettuati per l’edificazione di alcune case, è stato rinvenuto unmulticolore risalente a circa 1600 anni fa. Quale funzione aveva ilrinvenuto? Durante i lavori gli archeologi hanno ritrovato