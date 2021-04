Udine | cade dal tetto su cui stava lavorando | morto sul colpo un operaio di 34 anni

Advertising

filippo_procino : RT @Cubano_74: Ogni maledettissimo giorno ??. Incidente sul lavoro a Udine, giovane operaio cade dal tetto e muore - Cubano_74 : Ogni maledettissimo giorno ??. Incidente sul lavoro a Udine, giovane operaio cade dal tetto e muore - IlFriuli : Cade dal tetto del supermercato, muore sul colpo. La tragedia a Udine. Nulla da fare per un operaio di 34 anni, che… - Blitiri1 : RT @messveneto: Udine, operaio cade dal tetto del cantiere e muore: L’incidente è avvenuto in un cantiere di viale Venezia. La vittima avev… - Gazzettino : Cade dal tetto del cantiere al supermercato #Lidl, operaio morto sul colpo -

Un nuovo caso di morte sul lavoro in Italia. Un operaio di 34 anni , di nazionalità straniera, è morto oggi pomeriggio a, dopo essere caduto da un tetto su cui stava eseguendo dei lavori. Leggi anche > Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 16, l' operaio stava eseguendo dei lavori di manutenzione sul ...... per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori dell'azienda sanitaria - intervenuti sul posto con il personale sanitario della Sores e i Vigili del fuoco del Comando centrale di- ...Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, presso il supermercato Lidl di viale Venezia, a Udine: un operaio di 34 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto del supermercato dove stava effettu ...Un nuovo caso di morte sul lavoro in Italia. Un operaio di 34 anni, di nazionalità straniera, è morto oggi pomeriggio a Udine, dopo essere caduto da un tetto su cui stava eseguendo ...