“Terremoto in tv”. Massimo Giletti, la voce bomba corre veloce. Cambia tutto sul piccolo schermo (Di martedì 27 aprile 2021) Massimo Giletti continua a fare record su record di ascolti. L’ultima puntata di domenica 25 aprile ha monopolizzato la seconda serata facendo raggiungere picchi del 15% di share, risultando il format più visto di quella fascia e una media del 10,8% di share e un milione e quattrocentomila telespettatori. Una puntata bollente in cui si è parlato anche di Ciro Grillo con la violenta polemica tra Vittorio Sgarbi e Lilli Gruber nella quale è entrato anche Massimo Giletti. “Non l’ho potuto dire – ha ammesso in riferimento alla creazione del Conte 2 in concomitanza con l’inchiesta ai danni del figlio di Beppe Grillo – tutto questo mi è stato impedito. Non venivo da te, andavo spesso dalla Gruber, ho provato quattro volte, mi è stato impedito costantemente. Mi diceva: ‘No, non si può parlare…’”. E ancora: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021)continua a fare record su record di ascolti. L’ultima puntata di domenica 25 aprile ha monopolizzato la seconda serata facendo raggiungere picchi del 15% di share, risultando il format più visto di quella fascia e una media del 10,8% di share e un milione e quattrocentomila telespettatori. Una puntata bollente in cui si è parlato anche di Ciro Grillo con la violenta polemica tra Vittorio Sgarbi e Lilli Gruber nella quale è entrato anche. “Non l’ho potuto dire – ha ammesso in riferimento alla creazione del Conte 2 in concomitanza con l’inchiesta ai danni del figlio di Beppe Grillo –questo mi è stato impedito. Non venivo da te, andavo spesso dalla Gruber, ho provato quattro volte, mi è stato impedito costantemente. Mi diceva: ‘No, non si può parlare…’”. E ancora: ...

Advertising

SiciliaTV : Il procuratore di Enna Massimo Palmeri ha chiesto il rinvio a giudizio per frode sportiva per otto... #calcio… - BlunoteWeb : #SerieCC: Nuovo terremoto in casa #Bari, esonerato #MassimoCarrera -