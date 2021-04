Superbonus, Draghi accontenta tutti. Esultano M5s e Pd (Di martedì 27 aprile 2021) Un’autostrada per il Superbonus richiesto a gran voce dal Movimento 5 stelle ma affatto sgradito anche a Lega e Partito democratico. È quanto ha prospettato Mario Draghi nelle risposte alle sollecitazioni che sono arrivate dal dibattito parlamentare. Un pressing che ha fatto breccia. Uno degli ambasciatori pentastellati racconta che dopo aver sbattuto sulle perplessità del ministro dell’Economia Daniele Franco, gli sherpa del Movimento abbiano puntato direttamente sul premier, che dopo averne soppesato pro e contro si è convinto dell’importanza del progetto sia da punto di vista industriale sia per i benefici ecologici che rientrano in pieno nelle nuove linee direttrici del progetto. “Sono d’accordo”, ha detto il presidente del Consiglio in risposta a quei parlamentari che ne lamentavano gli eccessivi cavilli burocratici che ne frenano l’utilizzo, “il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) Un’autostrada per ilrichiesto a gran voce dal Movimento 5 stelle ma affatto sgradito anche a Lega e Partito democratico. È quanto ha prospettato Marionelle risposte alle sollecitazioni che sono arrivate dal dibattito parlamentare. Un pressing che ha fatto breccia. Uno degli ambasciatori pentastellati racconta che dopo aver sbattuto sulle perplessità del ministro dell’Economia Daniele Franco, gli sherpa del Movimento abbiano puntato direttamente sul premier, che dopo averne soppesato pro e contro si è convinto dell’importanza del progetto sia da punto di vista industriale sia per i benefici ecologici che rientrano in pieno nelle nuove linee direttrici del progetto. “Sono d’accordo”, ha detto il presidente del Consiglio in risposta a quei parlamentari che ne lamentavano gli eccessivi cavilli burocratici che ne frenano l’utilizzo, “il ...

