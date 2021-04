Smart working, verso proroga a settembre (Di martedì 27 aprile 2021) Potrebbe essere prorogato fino a settembre prossimo il regime semplificato di Smart working. La possibilità allo studio del governo è emersa nel corso del tavolo di confronto tra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, Cgil Cisl Uil e Ugl e le associazioni datoriali. “Il lavoro agile ha assunto una valenza sociale che impatta sulla vita delle città”, avrebbe detto Orlando, a quanto apprende l’Adnkronos, chiudendo la riunione da remoto. Le imprese avrebbero chiesto un tempo maggiore, almeno fino a dicembre ma il governo si è limitato a ipotizzare lo spostamento della data dal 31 luglio alla fine di settembre. Per il futuro, invece , la strada tracciata dall’esecutivo prevedrebbe la possibilità che il lavoro agile possa proseguire sulla base di “accordo quadro volontario ” fra le parti sociali, ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) Potrebbe essereto fino aprossimo il regime semplificato di. La possibilità allo studio del governo è emersa nel corso del tavolo di confronto tra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, Cgil Cisl Uil e Ugl e le associazioni datoriali. “Il lavoro agile ha assunto una valenza sociale che impatta sulla vita delle città”, avrebbe detto Orlando, a quanto apprende l’Adnkronos, chiudendo la riunione da remoto. Le imprese avrebbero chiesto un tempo maggiore, almeno fino a dicembre ma il governo si è limitato a ipotizzare lo spostamento della data dal 31 luglio alla fine di. Per il futuro, invece , la strada tracciata dall’esecutivo prevedrebbe la possibilità che il lavoro agile possa proseguire sulla base di “accordo quadro volontario ” fra le parti sociali, ...

