“Sembra che hai il pannolone” il look in trasmissione della Marcuzzi non è stato gradito – VIDEO (Di martedì 27 aprile 2021) L’incantevole conduttrice televisiva, attrice, imprenditrice ed ex modella ha pubblicato un VIDEO per mostrare il look sfoggiato in puntata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiaMarcuzzi) Il VIDEO, che ha come sottofondo la canzone di Achille Lauro ‘Marilù‘, è stato pubblicato dalla Marcuzzi circa un’ora fa. Nel post, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 aprile 2021) L’incantevole conduttrice televisiva, attrice, imprenditrice ed ex moha pubblicato unper mostrare ilsfoggiato in puntata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia(@alessia) Il, che ha come sottofondo la canzone di Achille Lauro ‘Marilù‘, èpubblicato dallacirca un’ora fa. Nel post, L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

fattoquotidiano : QUI DENTRO SI MUORE, FUORI SI RIDE E SI BEVE | 'La tutela della salute è uno dei pilastri della nostra Costituzione… - CarloCalenda : Ma quale attaccato. Ho detto che con IV lavoro benissimo ma che Matteo deve scegliere tra politica e business. Mi s… - amnestyitalia : ?? Notizie devastanti: sembra che oltre 100 richiedenti asilo siano morti per il naufragio al largo delle coste libi… - Lorillosmasa : @NickLittlERegal @d_morea108 @f_sven_ @mitsuishoh Insomma, basta veramente poco per informarsi e conoscere le diffi… - AlexTheMod : RT @giuseppetp55: L’orfanello di Conte #Scanzi che su FB fa l’ironico sul PdC #Draghi che cerca di sminuirne cultura/preparazione,e per que… -