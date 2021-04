Scanzi e Lucarelli in campo per Ciro | il Fatto schiera l’artiglieria per Grillo e il figlio

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 aprile 2021) In prima pagina Selvaggia, all’interno Andrea, che fa il suo ritorno sulquotidiano dopo la figura barbina sul vaccinoin anticipo sugli altri. Il giornale di Marco Travagliole sue penne più mediatiche nella campagna per. Un garantismo sconosciuto per il quotidiano che ha sempredelle requisitorie dei pm il suo core business. “Chi,?”, gridava Sandra Milo in diretta in un’epica sequenza che Blob ha consegnato alla storia tv. Quel, ildi Sandra Milo, emblema del tarocco televisivo, a distanza di 40 anni incarna la versione 4.0 di quel taroccamento. LEGGI ANCHEpessimo, difendein ...