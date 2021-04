Recovery Plan | passa la risoluzione della maggioranza alla Camera | 442 sì e 19 no Draghi | “Il contributo del Parlamento è solo all’inizio”

Advertising

galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - fattoquotidiano : Recovery plan, il salario minimo sparisce dalla versione finale del testo inviato al Parlamento. Ecco cosa prevedev… - petergomezblog : Recovery plan, il file sul sito del governo cambiato in corsa due ore prima che parlasse Draghi. Nel nuovo testo sl… - 6WxVjkfC4Ea8TEC : RT @paparosso60: Alla faccia della pandemia! Nonostante l’emergenza Covid Draghi taglia i fondi del Recovery Plan destinati alla Sanità da… - AneAntone : Giuseppe Liturri: 'Con il Recovery Plan l'Italia finisce di esistere com... -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan

Il Sole 24 ORE

Seconda giornata in Parlamento con al centro la discussione e il voto sia alla Camera che al Senato sul, il maxi piano da oltre 200 miliardi di euro - previsti nelle sei 'missioni' - che dovrà ridisegnare l'Italia del futuro per trarla fuori dalle secche della spaventosa crisi innescata ...ROMA - "Lei ha detto che in quei Piano è contenuto il destino del Paese, è vero sono probabilmente l'ultima occasione che abbiamo per dare alla nazione lo sviluppo e la forza che merita. Davvero ...A inizio di seduta, leggendo il discorso sul Recovery plan da trasmettere alla Commissione Ue entro il 30 aprile, il presidente del Consiglio si rivolge agli “onorevoli deputati”. Rumoreggia l’Aula.«Un elemento appare evidente: non viene messo in campo un progetto strategico per unire il Paese». Mario Oliverio non è per nulla convinto della bontà del Recovery plan definito dal governo. Fa appell ...