Recovery Plan approvato | più fondi per la “rivoluzione verde”

Il Consiglio dei ministri di Draghi ha approvato il Recovery Plan per l'Italia, il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ieri, lunedì 26 aprile è stato presentato in Parlamento e nei prossimi giorni anche in Europa.

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Dario Franceschini: 'Al Governo siamo avversari ma dobbiamo collaborare' 'Questo è un Governo di avversari nato per l'emergenza, di avversari che devono collaborare, inclusa la redazione del Recovery and resilience plan. Io sono convinto che non ci vorrebbe molto a mantenere, da parte di tutti, un atteggiamento costruttivo nell'interesse del Paese'. Lo dice Dario Franceschini, ministro ...

Riforma fiscale: legge delega entro luglio, Irpef nel mirino Le informazioni sono contenute nel Recovery Plan presentato ieri dal premier Mario Draghi in Parlamento . La riforma fiscale è infatti uno dei provvedimenti che l'Europa impone all'Italia come ...

Recovery plan, Draghi: “Per l’istruzione 32 miliardi. Migliorare reclutamento e formazione degli insegnanti. Cablaggio interno di circa 40mila scuole” [VIDEO] Orizzonte Scuola Recovery plan, Draghi avvisa i partiti: «In gioco il nostro futuro, no a interessi di parte» Nel preambolo e nelle conclusioni del discorso di Mario Draghi si coglie il senso del suo personale impegno politico, ma anche il richiamo ai partiti che sostengono il governo e si apprestano a dare..

Recovery e riaperture Il presidente Mario Draghi ha presentato alla Camera il piano da 248 miliardi steso dal suo Governo per il recovery plan. Un'occasione storica per il ruolo dell'Italia "nella comunità internazionale, ...

