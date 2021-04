Recovery | Draghi lancia piano da 248 miliardi | “No a miopi visioni di parte”

(Di martedì 27 aprile 2021) Duecentoquarantottocomplessivi, sei missioni, riforme strutturali per un Paese che brucia ancora, messo in ginocchio da una pandemia che continua a mietere vittime e a far paura. Marioaffronta la prova dell’Aula – ieri la Camera, oggi sarà la volta del Senato- e scandisce la fiducia che ha nell’Italia, nel suo Paese, quella stessa fiducia che ha riversato sabato scorso, giornata interminabile, nel colloquio telefonico con la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, superando le resistenze sulplan messo a punto dall’Italia. Dopo aver illustrato il Pnrr ieri, oggi il premier replica in Aula, poi il voto. Nel pomeriggio previsto il passaggio al Senato. La seduta si apre tra qualche polemica politica -Fdi capofila e subito dietro la componente di ex grillini ‘L’Alternativa c’è’ e il leader di Si ...

ROMA " "Tutti insieme come forze politiche e come cittadini italiani dobbiamo essere compatti nel sostenere il Piano nazionale di ripresa e resilienza che il premier Mariopresenta oggi in Parlamento". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi in visita a Dubai. "L'approvazione in Consiglio dei Ministri è stato un grande segno di unità di questo ...Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta la presentazione alla Camera del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza da parte del Presidente del Consiglio Mario. "Solo con ...Semplificare le valutazioni di impatto ambientale (statale e regionale), le procedure per l’efficientamento energetico degli edifici e la rigenerazione urbana. Eliminare gli adempimenti inutili ed est ...Milano, 27 apr. (Adnkronos) – Vasta operazione del Comando provinciale dei carabinieri di Cremona con dodici arresti ancora in corso. Cento militari sono impegnati dall’alba per smantellare, a conclus ...