Recovery | Draghi | ‘enti locali veri attuatori del Pnrr’

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Gli entisono idel piano”. Lo dice il premir Marionella replica alla Camera. “La vera sfida, non appena il piano sarà consegnato, è trovare un modo di attuazione dove amministrazionie centrali sono chiamate a una mole di interventi eccezionali, trovino uno schema di governo del piano”. “Questo è il vero governo del piano, non tanto quello che succede a palazzo Chigi, quali comitati si formano. Gli entisono idel piano, cui vengono destinati quasi 90 miliardi, il 40 per cento del piano”. Osserva: “Non c’è Stato contro enti, è il contrario. Il governo prevede anche che qualora sia necessario e gradito vi siano dei ...

... intervenuto in aula alla Camera in replica sulle comunicazioni relative alplan da 248 ...si è così scusato per i tempi stretti dell'esame parlamentare. "I tempi erano ristretti ma la ...Lo dice il premier Marionella replica in Aula alla Camera sulplan. "C'è l'introduzione di una previsione per condizionare i progetti finanziati non solo del Pnrr" e anche di React ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Indubbiamente i tempi erano ristretti ma la scadenza del 30 aprile non è mediatica: è che se si arriva prima, si avranno i fondi prima. La commissione andrà sui mercati pe ...Condividi questo articolo:Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Gli enti locali sono i veri attuatori del piano”. Lo dice il premir Mario Draghi nella replica alla Camera. “La vera sfida, non appena il piano s ...