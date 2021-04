Pokemon GO Fest 2021 annunciata per questa estate – Notizia – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 27 aprile 2021) LaGOtorna nell’edizioneper: si terrà a luglio e conterrà diversi eventi esclusivi..GOè statapere si tratterà ancora una volta di unaa globale interamente dedicata al gioco Niantic, con eventi dal vivo e altre iniziative incentrate sul celebre titolo mobile di Pokémon. La Pokémon GOsi terrà il 17 e 18 luglio, con un evento globale che dovrebbe ricalcare le orme dell’edizione precedente, caratterizzata da due giornate di sfide, avventure e ricompense speciali per tutti gli utenti appassionati. Non ci … ...

PokeMillennium : Annunciate le date ufficiali del Pokémon GO Fest 2021 Articolo di @mitchferracci #PokemonMillennium #Niantic… -

Ultime Notizie dalla rete : Pokemon Fest

Multiplayer.it

