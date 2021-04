Pnrr | Draghi | ' La difficoltà è nel coordinamento governo - enti locali' - ' Sul Fisco serve ampia condivisione politica'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Draghi

I progetti legati all'alta velocità contenuti nel"non sono progetti vecchi, ma estremamente innovativi". Lo ha assicurato il premier Mario, intervenendo alla Camera, ricordando che "il Piano e il Fondo Complementare prevedono ...Leggi anche Recovery,lancia piano da 248 miliardi: "No a miopi visioni di parte" "Gli enti locali sono i veri attuatori del", ha quindi sottolineatoaggiungendo: "La vera sfida, ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Quanto al debito, riteniamo che sia essenziale in questo momento concentrarci sulla crescita economica. Il governo vuole rilanciare gli investimenti e la produttività, per ...Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera. "Molti di voi hanno chiesto garanzie relativamente al superbonus. Ribadisco che per questa misura, tra PNRR e Fondo complementare ...