Plastica biodegradabile: ricercatori a lavoro su quest'importante novità (Di martedì 27 aprile 2021) La Plastica è un materiale estremamente diffuso e impiegato per la produzione degli oggetti più disparati che presenta molteplici punti di forza: solidità, resistenza, leggerezza, economicità. Per contro, però, esso ha una caratteristica tecnica fortemente nemica dell'ambiente, non essendo biodegradabile: i rifiuti in Plastica smaltiti in modo scorretto si conservano per lunghissimo tempo senza subire processi di degradazione, se non dopo secoli, e questo, è evidente, ha dei risvolti negativi tutt'altro che trascurabili sul piano ambientale. Lo studio pubblicato sulla rivista Nature Sustainability Alcuni ricercatori statunitensi della Yale University, tuttavia, sono al lavoro su una particolare tipologia di Plastica, un materiale che presenterebbe la resistenza e l'affidabilità tipica ...

