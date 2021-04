Pfizer pronta a vaccinare gli under 16: “Efficace al 100% sui giovani” (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un’intervista su La Stampa che apre alla speranza e soprattutto permette di poter accelerare la campagna vaccinale coinvolgendo ogni fascia possibile e immaginabile. Le parole sono di Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia che ha annunciato che il colosso farmaceutico è pronto a immunizzare anche i giovani al di sotto dei 16 anni. Allo stato attuale, l’efficacia del siero dura circa sei mesi ma, nei più giovani, potrebbe avere una durata maggiore visto che c’è una produzione di anticorpi ben superiore alle altre fasce d’età, per le quali, si sta studiando anche la possibilità di ricorrere a una terza dose. Per questo aspetto, però, ci sono un paio di questione di cui tenere conto: la prima è capire se una terza inoculazione rinforza la risposta immunitaria e poi vedere come reagisce ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un’intervista su La Stampa che apre alla speranza e soprattutto permette di poter accelerare la campagna vaccinale coinvolgendo ogni fascia possibile e immaginabile. Le parole sono di Valentina Marino, direttore medico diItalia che ha annunciato che il colosso farmaceutico è pronto a immunizzare anche ial di sotto dei 16 anni. Allo stato attuale, l’efficacia del siero dura circa sei mesi ma, nei più, potrebbe avere una durata maggiore visto che c’è una produzione di anticorpi ben superiore alle altre fasce d’età, per le quali, si sta studiando anche la possibilità di ricorrere a una terza dose. Per questo aspetto, però, ci sono un paio di questione di cui tenere conto: la prima è capire se una terza inoculazione rinforza la risposta immunitaria e poi vedere come reagisce ...

