La Cassazione conferma la revoca dell'indulto per Cecchi Gori

E' stato respinto dalla Cassazione il ricorso della difesa di Vittorio Cecchi Gori contro la revoca dell'indulto decisa il 16 ottobre dalla Corte di Appello di Roma. La condanna per il produttore cinematografico è quindi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione conferma La Cassazione conferma la revoca dell'indulto per Cecchi Gori E' stato respinto dalla Cassazione il ricorso della difesa di Vittorio Cecchi Gori contro la revoca dell'indulto decisa il 16 ottobre dalla Corte di Appello di Roma. La condanna per il produttore cinematografico è quindi di ...

Autovelox fisso, multa nulla se manca l'autorizzazione L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai stabile, come conferma una nuova pronuncia che si aggiunge alle numerose altre precedenti e molto recenti: perciò, possiamo ritenere che con l'...

