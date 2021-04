Julia Michaels: «Non vergogniamoci delle nostre fragilità» (Di martedì 27 aprile 2021) Se non avesse seguito il sogno della musica, dapprima scrivendo canzoni per Justin Bieber, Selena Gomez, Britney Spears, Dua Lipa e Shawn Mendes e poi intraprendendo una carriera di solista a tutto tondo, è molto probabile che a quest’ora Julia Michaels sarebbe la nuova Catherine Willows. «Quando ero a scuola ero una grande appassionata di criminologia. Mi sarebbe piaciuto approfondire la medicina legale ma, quando ho capito che il sangue mi spaventa e che odio gli aghi, mi sono chiesta: perché dovrei farlo?», si domanda Michaels in collegamento su Zoom, piercing al naso, capelli morbidi, sorriso dolce e camicia di jeans scolorita. Nata in Iowa e cresciuta in California, Julia, 27 anni appena e più di 2 milioni di follower su Instagram, è diventata in poco tempo una delle artiste musicali più richieste e promettenti d’America: ha iniziato scrivendo per altri per affinare uno stile e una cifra che, nel corso degli anni, è diventata sempre più particolare e sempre più riconoscibile, portandola a conquistare la nomination ai Grammy nel 2017 come Best New Artist e a pubblicare finalmente Not In Chronological Order, il suo primo album in studio in uscita il 30 aprile. https://www.youtube.com/watch?v=REKWd0u7YgU Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) Se non avesse seguito il sogno della musica, dapprima scrivendo canzoni per Justin Bieber, Selena Gomez, Britney Spears, Dua Lipa e Shawn Mendes e poi intraprendendo una carriera di solista a tutto tondo, è molto probabile che a quest’ora Julia Michaels sarebbe la nuova Catherine Willows. «Quando ero a scuola ero una grande appassionata di criminologia. Mi sarebbe piaciuto approfondire la medicina legale ma, quando ho capito che il sangue mi spaventa e che odio gli aghi, mi sono chiesta: perché dovrei farlo?», si domanda Michaels in collegamento su Zoom, piercing al naso, capelli morbidi, sorriso dolce e camicia di jeans scolorita. Nata in Iowa e cresciuta in California, Julia, 27 anni appena e più di 2 milioni di follower su Instagram, è diventata in poco tempo una delle artiste musicali più richieste e promettenti d’America: ha iniziato scrivendo per altri per affinare uno stile e una cifra che, nel corso degli anni, è diventata sempre più particolare e sempre più riconoscibile, portandola a conquistare la nomination ai Grammy nel 2017 come Best New Artist e a pubblicare finalmente Not In Chronological Order, il suo primo album in studio in uscita il 30 aprile. https://www.youtube.com/watch?v=REKWd0u7YgU

