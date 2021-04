ISP Vita | Filangieri | “Puntare su persone e competenze per cogliere sfide”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – “Il settore assicurativo sta evolvendo, per la pandemia, per la presenza di player digitali innovativi, per la velocità di crescita e l’interdipendenza di questi fenomeni. Per essere in grado di soddisfare i nuovi bisogni dei clienti bisognasuin grado di seguire questi cambiamenti, investendo anche in cultura e in un set diadeguato a queste, guardando all’oggi, ma soprattutto al futuro, in una logica open ed innovativa”. E’ quanto affermato da Lauretta, Responsabile Innovazione Insurance e Change Management di Intesa Sanpaolo, durante il panel “Digitalizzare la catena del valore: comei nuovi bisogni dei clienti e sviluppare prodotti customer e digital oriented”, nell’ambito dell’Italy Insurance ...