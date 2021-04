Giovanni Ciacci: chi è l’amico Daniele? (Di martedì 27 aprile 2021) Giovanni Ciacci è un personaggio televisivo molto apprezzato dal pubblico, un opinionista ed uno stylist tra i più amati del momento. Il suo pizzetto blu è un cult ed ha conquistato tutti. Questa sera, martedì 27 aprile, Giovanni Ciacci sarà protagonista della prima serata di Italia Uno in quanto è stato vittima di uno scherzo cattivissimo da parte de Le Iene. Scopriamo qualcosa in più su Daniele, l’amico di Giovanni Ciacci, complice dello scherzo. Daniele è un grande amico dello stylist Giovanni Ciacci ed è stato un fedele complice de Le Iene ed è stato impeccabile nel suo compito. Lui è un grande amico del personaggio televisivo. Ecco qui sotto il suo profilo Instagram: Visualizza ... Leggi su puglia24news (Di martedì 27 aprile 2021)è un personaggio televisivo molto apprezzato dal pubblico, un opinionista ed uno stylist tra i più amati del momento. Il suo pizzetto blu è un cult ed ha conquistato tutti. Questa sera, martedì 27 aprile,sarà protagonista della prima serata di Italia Uno in quanto è stato vittima di uno scherzo cattivissimo da parte de Le Iene. Scopriamo qualcosa in più sudi, complice dello scherzo.è un grande amico dello stylisted è stato un fedele complice de Le Iene ed è stato impeccabile nel suo compito. Lui è un grande amico del personaggio televisivo. Ecco qui sotto il suo profilo Instagram: Visualizza ...

Advertising

giovanniciacci : RT @MusicTvOfficial: ?? Lo scherzo di Mitch all’opinionista @giovanniciacci in onda a #LeIene martedì 27 aprile, in prima serata su Italia1.… - _DAGOSPIA_ : VIDEO: L’ESILARANTE SCHERZO DELLE 'IENE' A GIOVANNI CIACCI - MusicTvOfficial : ?? Lo scherzo di Mitch all’opinionista @giovanniciacci in onda a #LeIene martedì 27 aprile, in prima serata su Itali… - FanpageLadurso : RT @pomeriggio5: Giovanni Ciacci andrà a fare una sorpresa a Valeria Marini a Supervivientes ma la vera notizia choc è che hanno fatto un f… - pomeriggio5 : RT @FanpageLadurso: GIOVANNI CIACCI E VALERIA MARINI???? @pomeriggio5 @carmelitadurso #Pomeriggio5 #FaiRumore -