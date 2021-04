Gialli ma non troppo, Lepre: “Coprifuoco, come se il virus preferisse la notte” (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCi risiamo, torna il giallo, si torna a vivacchiare ma con i dovuti paletti; quelli non mancano mai, specie quelli privi di un senso logico compiuto. Ma ovviamente è un po troppo chiedere di intravedere una logica al tempo della pandemia, in maniera particolare poi in Italia dove, politica ed interessi multidisciplinari hanno annullato qualsiasi forma di comprensione di problemi e criticità. Ma torniamo al giallo, “colore che se da un lato lascia ben sperare le attività commerciali, dall’altra annichiliscono alcune decisioni che sanno di beffa” – commenta il prof. Gianni Lepre, opinionista economico del TG2 Rai e presidente del Club delle Eccellenze di Confesercenti Campania e Molise. Il noto economista partenopeo ha poi proseguito: “Le cose che fanno più scalpore in questa nuova apertura sono due ed entrambe riferite al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCi risiamo, torna il giallo, si torna a vivacchiare ma con i dovuti paletti; quelli non mancano mai, specie quelli privi di un senso logico compiuto. Ma ovviamente è un pochiedere di intravedere una logica al tempo della pandemia, in maniera particolare poi in Italia dove, politica ed interessi multidisciplinari hanno annullato qualsiasi forma di comprensione di problemi e criticità. Ma torniamo al giallo, “colore che se da un lato lascia ben sperare le attività commerciali, dall’altra annichiliscono alcune decisioni che sanno di beffa” – commenta il prof. Gianni, opinionista economico del TG2 Rai e presidente del Club delle Eccellenze di Confesercenti Campania e Molise. Il noto economista partenopeo ha poi proseguito: “Le cose che fanno più scalpore in questa nuova apertura sono due ed entrambe riferite al ...

