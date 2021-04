Feng shui e arredamento | ecco come metterlo in pratica in casa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 27 aprile 2021): tutto quello che dovete sapere: approfondiamo insieme! Prima di cominciare con l’articolo, è fondamentale spiegare che cos’è il. Quest’ultima, è un’arte geometrica orientale che ha origini molto lontane ed è caratterizzata da insegnamenti, che ci permettono di organizzare lo spazio della casa, quindi il luogo abitativo, in modo armonioso, così da avere equilibrio in ogni cosa e in ciò che ci circonda. Quest’arte, ci permette quindi di vivere in serenità, di contrastare lo stress e l’ansia, rilassando la mente e il corpo quando siamo in casa. In questo articolo, vi presenteremo alcune caratteristiche importanti dele tanti consigli utili. Cominciamo!e ...