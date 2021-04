Dramma in India | I morti sono anche 5 volte di più Contagi fuori controllo | corpi arsi in strada e medici aggrediti

(Di martedì 27 aprile 2021) ... che non ha potuto essere trasportata in terapia intensiva perché non c'erano posti liberi: alcuni suoi parenti, come testimonia un video suToday , hanno per questo aggreditoe ...

mauro_big_pingu : @breveinutile In India è un disastro, un dramma vero; spero che la comunità internazionale si attivi seriamente. La gente muore come mosche - paoloangeloRF : Karan, cremonese d'adozione: il dramma del Covid a 6mila km dall'India

... che non ha potuto essere trasportata in terapia intensiva perché non c'erano posti liberi: alcuni suoi parenti, come testimonia un video suToday , hanno per questo aggredito medici e ......da un'intenzione di preghiera per le varie categorie di persone maggiormente colpite dal... Beata Vergine del Rosario di Fatima in Portogallo; Nostra Signora della salute in; Madonna ...Dagli Stati Uniti alla Germania, dalla Gran Bretagna all'Arabia Saudita, molti Stati si sono attivati inviando medicinali e ossigeno, diventati introvabili a Nuova Delhi e nelle grandi città.Una strage senza fine: in India il Covid sta viaggiando a ritmi insostenibili per il sistema sanitario. Karan, originario del Punjab, cremonese d’adozione, ci racconta il dramma indiano e ...