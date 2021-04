Daydreamer anticipazioni ultima puntata | Yigit abbandona Sanem

(Di martedì 27 aprile 2021)è entrato per caso nella vita die l’ha manipolata a sua insaputa, ma ledell’dirivelano che il destino del giovane editore è già stato scritto. Facendo un passo indietro, ricordiamo che è stato lui a bruciare il diario di, facendo ricadere la colpa su Can e che è sempre opera sua, i guai avuti dalla Aydin per quanto riguarda le creme. Ad un certo puntoscoprirà tutto e la rivelazione la sconvolgerà.poi prenderà la decisione di lasciare la Turchia per tornare in Canada. Prima però decide di chiedere scusa alla giovane scrittrice, scrivendole una lettera di scuse e ribandendo i suoi sentimenti. Annuncia poi alla Aydin che i diritti del suo libro, li ha ceduti ad una ...

Sanem Aydin è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo. La serie è ambientata a Istanbul ed è incentrata sulle vicende della bella e generosa Sanem