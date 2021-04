Covid Sardegna | oggi 199 contagi e 9 morti | dati 27 aprile

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 27 aprile 2021) Sono 199 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 27, mentre si alza l’allerta per la variante indiana. Da ieri si registrano altri 9. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.516 tamponi. Aumentano i pazienti ricoverati,371 (+9), mentre sono 46 (-1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.131 e i guariti in più sono 402. Dei 53.789 casi positivi complessivamente accertati, 14.057 (+80) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.090 (+19) nel Sud, 4.744 (+22) a Oristano, 10.520 (+18) a Nuoro, 16.378 (+60) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.