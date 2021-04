Belen Rodriguez nella bufera per l’ospitata in Rai, un giornalista rivela che … (Di martedì 27 aprile 2021) Belen Rodriguez, ovvero la showgirl Argentina vuoi o non vuoi è sempre al centro del gossip e spesso anche al centro delle polemiche. Soltanto qualche giorno fa, la nota showgirl è finita al centro di una polemica dopo essere una partita insieme al fidanzato Antonino Spinalbese per un soggiorno alle Maldive. Ma cosa è accaduto? Belen Rodriguez finisce al centro delle polemiche dopo il viaggio alle Maldive Sembra che in molti si siano scagliati contro la showgirl Argentina per aver deciso di partire in un momento così tanto particolare come quello che stiamo vivendo tutti per via della pandemia da coronavirus. Ad ogni modo, sembra che in qualche modo Belen abbia voluto specificare di essere partita per motivi comunque di lavoro. Ricordiamo che la Rodriguez è attualmente incinta ... Leggi su baritalianews (Di martedì 27 aprile 2021), ovvero la showgirl Argentina vuoi o non vuoi è sempre al centro del gossip e spesso anche al centro delle polemiche. Soltanto qualche giorno fa, la nota showgirl è finita al centro di una polemica dopo essere una partita insieme al fidanzato Antonino Spinalbese per un soggiorno alle Maldive. Ma cosa è accaduto?finisce al centro delle polemiche dopo il viaggio alle Maldive Sembra che in molti si siano scagliati contro la showgirl Argentina per aver deciso di partire in un momento così tanto particolare come quello che stiamo vivendo tutti per via della pandemia da coronavirus. Ad ogni modo, sembra che in qualche modoabbia voluto specificare di essere partita per motivi comunque di lavoro. Ricordiamo che laè attualmente incinta ...

Advertising

AnnaP1953 : RT @Ernesto29296958: '100mila euro a Belen per meno di un'ora in Rai'. La Lega chiede chiarezza - LucaPrt : RT @anthos555: Con un Paese in crisi economica la Rai da 100mila euro a Belen? ?? - pier2856 : RT @anthos555: Con un Paese in crisi economica la Rai da 100mila euro a Belen? ?? - ciafapino : RT @anthos555: Con un Paese in crisi economica la Rai da 100mila euro a Belen? ?? - Ernesto29296958 : '100mila euro a Belen per meno di un'ora in Rai'. La Lega chiede chiarezza -