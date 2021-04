Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. celebra l'anniversario con una scena inedita di Tony Stark con la figlia (Di martedì 27 aprile 2021) Robert Downey Jr. ha celebrato il secondo anniversario di Avengers: Endgame pubblicando sui social un montaggio alternativo della scena tagliata dell'incontro tra Tony Stark e la figlia Morgan ormai adulta. La star Robert Downey Jr. ha celebrato il secondo anniversario di Avengers: Endgame pubblicando sui social un montaggio alternativo della scena tagliata dell'incontro tra Tony Stark e la figlia Morgan ormai adulta. Tra le scene tagliate di Avengers: Endgame vi è l'incontro tra Tony ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 aprile 2021)Jr. hato il secondodipubblicando sui social un montaggio alternativo dellatagliata dell'incontro trae laMorgan ormai adulta. La starJr. hato il secondodipubblicando sui social un montaggio alternativo dellatagliata dell'incontro trae laMorgan ormai adulta. Tra le scene tagliate divi è l'incontro tra...

