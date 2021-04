Vnl di Rimini | 28 azzurre convocate | in panchina ci sarà Bregoli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vnl Rimini

... che si giocherà adal 25 maggio al 20 giugno. Entro l'11 maggio l'elenco totale della ... il numero massimo di persone per squadra, al quale sarà consentito entrare nella bolla della. Per il ...... che si disputerà adal 25 maggio al 20 giugno; l'elenco, entro l'11 maggio, verrà ridotto a ... impegnato nel collegiale di Cavalese, ha spiegato gli obiettivi delle azzurre: 'Allaandrà una ...È stata comunicata la lista delle 35 persone con cui l'Italia affronterà la Nations League 2021 di volley femminile, in programma a Rimini dal 25 maggio al 20 giugno. Si tratta di un elenco allargato, ...Volley femminile, Nations League 2021: ecco la delegazione azzurra scelta per la competizione che prenderà il via il prossimo 25 maggio a Rimini ...