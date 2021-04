(Di lunedì 26 aprile 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchiintenso sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare risolto l’incidente abbiamo ora incolonnamenti a tratti in carreggiata interna tra le uscite Cassia e Salaria e successivamente a partire dal bivio per laFirenze fino all’uscita alla rustica situazione analoga nella zona sud in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti concludi app dal bivio per laFiumicino Sino all’uscita anina ci sono ancora difficoltà sulla tangenziale un incidente sta provocando incolonnamenti tra la galleria Giovanni XXIII è l’uscita per via della Moschea in direzione quindi di San Giovanni incidente code sulla via Ostiense all’altezza di via di Ponte Ladrone Ci troviamo nella zona di Casal Bernocchi incidente anche a Tor Bella Monaca ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-04-2021 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-04-2021 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

... tanto per ilin uscita dall'autostrada, con provenienza da Teramo, quanto per quello in ingresso in autostrada A24, con direzione A25/. Sarà possibile usufruire delle rampe dello ...... tanto per ilin uscita dall'autostrada, con provenienza da Teramo, quanto per quello in ingresso in autostrada A24, con direzione A25/. Nel suddetto periodo sarà possibile usufruire ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.BREAKING NEWS Bollettino COVID19 Italia del 26 aprile 2021 CNA Per la ristorazione, criteri e orari ingiustificatamente punitivi Federconsumatori Organizza class action per buoni ...