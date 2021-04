Settore Matrimoni ed Eventi privati fermo da 14 mesi. La protesta a Udine (Di lunedì 26 aprile 2021) Si è svolta lunedì 26 aprile a Udine sotto il palazzo della Regione, la manifestazione di protesta della delegazione territoriale di FederMEPal. L’intero Settore è fermo da 14 mesi, eppure non è stato preso in considerazione per quanto concerne il programma delle riaperture, nè tanto meno per una conseguente destinazione di fondi specifici adeguati per le 50.000 imprese coinvolte. La delegazione territoriale di FederMEP, unita a tutte le associazioni di categoria della filiera, ha consegnato nelle mani dell’ Assessore Sergio Bini, in rappresentanza di tutta la Giunta, le istanze ed il protocollo atti alla ripartenza e salvaguardia di oltre 30.000 persone coinvolte in Friuli Venezia Giulia.Le stesse istanze sono state consegnate in tutta Italia nello stesso momento per chiedere l’appoggio alle ... Leggi su udine20 (Di lunedì 26 aprile 2021) Si è svolta lunedì 26 aprile asotto il palazzo della Regione, la manifestazione didella delegazione territoriale di FederMEPal. L’interoda 14, eppure non è stato preso in considerazione per quanto concerne il programma delle riaperture, nè tanto meno per una conseguente destinazione di fondi specifici adeguati per le 50.000 imprese coinvolte. La delegazione territoriale di FederMEP, unita a tutte le associazioni di categoria della filiera, ha consegnato nelle mani dell’ Assessore Sergio Bini, in rappresentanza di tutta la Giunta, le istanze ed il protocollo atti alla ripartenza e salvaguardia di oltre 30.000 persone coinvolte in Friuli Venezia Giulia.Le stesse istanze sono state consegnate in tutta Italia nello stesso momento per chiedere l’appoggio alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Settore Matrimoni Cuochi Campania: "Metà ristoranti chiusi e nozze ferme" Ristoranti senza spazio esterno chiusi, strutture per matrimoni e migliaia di coppie di sposi abbandonati a loro stessi. Queste le disposizioni che l'...alle istituzioni che non è certo il settore ...

Matrimoni ed eventi privati, il settore manifesta a Firenze per la ripartenza Oggi, dalle ore 12 alle 14, davanti alla sede della Giunta regionale toscana (Firenze, piazza Duomo), circa centocinquanta professionisti del settore Matrimoni ed eventi privati hanno tenuto una manifestazione di protesta contro la mancata indicazione di una data per la ripartenza per le attività del comparto. Ad organizzarla, in ...

Settore wedding con sposi a Montecitorio, 'quando riapriamo?' Agenzia ANSA Covid, dieci miliardi di dosi vaccino nel 2021 ma è allarme componenti | L'Ue: azione legale contro AstraZeneca L'azienda farmaceutica anglo-svedese fa sapere che "si difenderà fermamente in tribunale". Intanto è stato superato il miliardo di vaccinazioni a livello globale ...

Cuochi Campania: “Metà ristoranti chiusi e nozze ferme” StampaRistoranti senza spazio esterno chiusi, strutture per matrimoni e migliaia di coppie di sposi abbandonati a loro stessi. Queste le disposizioni che l’Unione Regionale Cuochi della Campania conte ...

