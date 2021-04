Serie B | rigettato il ricorso del Chievo | la gara con l’Empoli si giocherà domani

(Di lunedì 26 aprile 2021) La sfida tra Empoli eVerona, in programma peralle ore 16 allo stadio Castellani, siregolarmente. Ilpresentato dal club scaligero è infatti statoe la sfida verrà disputata come da programma. Il match era stato rinviato a causa del cluster Covid-19 emerso all’interno del club toscano ed era precedentemente prevista nel giorno di Pasquetta. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

