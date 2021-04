Ritorno a scuola tra le polemiche in Puglia. L'on. Bordo chiede l'intervento del Governo: 'Ordinanza Emiliano in contrasto con decreto ... (Di lunedì 26 aprile 2021) Ultima ora: c'è la nuova Ordinanza di Emiliano sulla scuola, in vigore dal 26 aprile alla fine dell'anno scolastico 23 aprile 2021 La Puglia torna in zona arancione: che cosa cambia dal 26 aprile 25 ... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 26 aprile 2021) Ultima ora: c'è la nuovadisulla, in vigore dal 26 aprile alla fine dell'anno scolastico 23 aprile 2021 Latorna in zona arancione: che cosa cambia dal 26 aprile 25 ...

Advertising

GiovannaPasq : #Scuola e #COVID19 @VKaladich (#Fidae): 'Bene ritorno in classe ma per garantire sicurezza serve coordinamento con… - agensir : #Scuola e #Covid19. Kaladich (Fidae): “Bene ritorno in classe ma per garantire sicurezza serve coordinamento con en… - IlNuovoTorrazzo : Scuola e Covid-19. Kaladich (Fidae): “Bene ritorno in classe ma per garantire sicurezza serve coordinamento con enti territoriali” - positanonews : #AltreNews #Copertina #Cultura #Rientroinclasse #scuola Scuole superiori di secondo grado – Ritorno in classe il 26… - GDS_it : #Scuola e ritorno in presenza in #zonarossa, protesta 'virtuale' per i liceali di #Palermo -