Quella minaccia al figlio di Pirlo: “Devi morire insieme a tuo padre” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Devi morire insieme a tuo padre”. Ecco cosa si è sentito dire Niccolò Pirlo, 17 anni, figlio di Andrea, allenatore della Juventus e da tempo nel mirino di alcune bestie che, senza averne titolo, si fanno chiamare tifosi. Ma a rendere il tutto ancora più intollerabile è che nel mirino degli hater non è finito semplicemente il diretto interessato ma addirittura la sua famiglia, e in particolar modo il figlio non ancora maggiorenne. La sua unica “colpa”? Essere il figlio di colui che è al timone della Juventus nell’anno peggiore da dieci stagioni a questa parte. Cosa c’entri Niccolò Pirlo con le cattive prestazioni di Ronaldo e compagni questo non è dato sapersi nella follia di chi arriva a scrivere una cosa del genere, usando come ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) “a tuo”. Ecco cosa si è sentito dire Niccolò, 17 anni,di Andrea, allenatore della Juventus e da tempo nel mirino di alcune bestie che, senza averne titolo, si fanno chiamare tifosi. Ma a rendere il tutto ancora più intollerabile è che nel mirino degli hater non è finito semplicemente il diretto interessato ma addirittura la sua famiglia, e in particolar modo ilnon ancora maggiorenne. La sua unica “colpa”? Essere ildi colui che è al timone della Juventus nell’anno peggiore da dieci stagioni a questa parte. Cosa c’entri Niccolòcon le cattive prestazioni di Ronaldo e compagni questo non è dato sapersi nella follia di chi arriva a scrivere una cosa del genere, usando come ...

