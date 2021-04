Project Sidereal è il nuovo misterioso titolo del creatore di In Other Waters

(Di lunedì 26 aprile 2021) Gareth Damian Martin è lo sviluppatore dietro Ine ha annunciato recentemente di essere al lavoro su ungioco chiamato per adesso con il nome. Come Insembra essere un gioco incentrato sulla scoperta di un mistero, questa volta che ruota attorno a una stazione solitaria, o nave, apparentemente abbandonata nello spazio. Alcuni indizi possiamo trovarli sulla pagina Steam del gioco: "La prima cosa di cui diventi consapevole al risveglio è la disconnessione", recita l'enigmatica sinossi. "Il ritardo tra pensare e sentire. Tra voler agire e agire. Minore, quasi impercettibile, ma sempre presente". Attraverso Twitter, Damian Martin ha detto che svilupperà il gioco di ...

