Operazione contro la mafia nigeriana “Black Axe”, Salvini: “Tolleranza zero contro i delinquenti di ogni colore” (Di lunedì 26 aprile 2021) L’AQUILA – “Complimenti a forze dell’ordine e inquirenti che hanno ripulito L’Aquila e altre tredici province italiane dalla mafia nigeriana. Per l’ennesima volta, la cronaca smentisce chi – per motivi ideologici – ha sempre negato l’esistenza di grandi organizzazioni criminali extracomunitarie. Tolleranza zero contro i delinquenti di ogni colore”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito dell’odierna Operazione contro la mafia nigeriana “Black Axe”, che ha portato a 30 arresti e a 25 perquisizioni in tutta Italia. Il deputato Gianluca Cantalamessa, responsabile nazionale del dipartimento ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 aprile 2021) L’AQUILA – “Complimenti a forze dell’ordine e inquirenti che hanno ripulito L’Aquila e altre tredici province italiane dalla. Per l’ennesima volta, la cronaca smentisce chi – per motivi ideologici – ha sempre negato l’esistenza di grandi organizzazioni criminali extracomunitarie.di”. Lo dice il leader della Lega, Matteo, a proposito dell’odiernalaAxe”, che ha portato a 30 arresti e a 25 perquisizioni in tutta Italia. Il deputato Gianluca Cantalamessa, responsabile nazionale del dipartimento ...

