Moratti: “La Superlega è stata un’illusione, rifiutai quando fu proposta a me” (Di lunedì 26 aprile 2021) Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Stasera avremo delle idee più chiare sulla corsa Champions. Mi sembra che Napoli e Atalanta siano le due squadre più in forma. Il Milan è sempre sorprendente: sembra staccato poi porta a casa il risultato. Fa impressione la ripresa del Napoli così come anche il suo bel gioco. L’Atalanta è ormai una realtà, non più una sorpresa. Gattuso e De Laurentiis? Io comincerei a trovare la concordia per entrare in Coppa Campioni, poi dopo si vede. Ora è facile per tutti dire che non avremmo aderito alla Superlega: a me anni fa fu fatta la stessa richiesta ma rifiutai. La soluzione attuale è dovuta a una forte necessità da parte di certi club di far quadrare i conti. Il problema è che questo è un problema sempre esistito. Diciamo che è stata una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) Massimo, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Stasera avremo delle idee più chiare sulla corsa Champions. Mi sembra che Napoli e Atalanta siano le due squadre più in forma. Il Milan è sempre sorprendente: sembra staccato poi porta a casa il risultato. Fa impressione la ripresa del Napoli così come anche il suo bel gioco. L’Atalanta è ormai una realtà, non più una sorpresa. Gattuso e De Laurentiis? Io comincerei a trovare la concordia per entrare in Coppa Campioni, poi dopo si vede. Ora è facile per tutti dire che non avremmo aderito alla: a me anni fa fu fatta la stessa richiesta ma. La soluzione attuale è dovuta a una forte necessità da parte di certi club di far quadrare i conti. Il problema è che questo è un problema sempre esistito. Diciamo che èuna ...

Advertising

napolista : Moratti: “La Superlega è stata un’illusione, rifiutai quando fu proposta a me” L’ex presidente dell’Inter a Radio M… - al29751 : RT @cmdotcom: #Moratti: 'Non torno all'#Inter, spero che #Zhang risolva i problemi. #Superlega? Io rifiutai' - fabio_santacruz : RT @cmdotcom: #Moratti: 'Non torno all'#Inter, spero che #Zhang risolva i problemi. #Superlega? Io rifiutai' - MCalcioNews : Inter, Moratti svela: 'Anni fa mi proposero la Superlega, ma rifiutai. No a un mio ritorno' - Zelgadis265 : RT @cmdotcom: #Moratti: 'Non torno all'#Inter, spero che #Zhang risolva i problemi. #Superlega? Io rifiutai' -