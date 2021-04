Marta, Infermiera non laureata: “invece di farci chiamare Dottore, abbiamo il coraggio di farci chiamare Infermieri?”. (Di martedì 27 aprile 2021) Ci scrive Marta, Infermiera non laureata, che ci fa riflettere: “invece di farci chiamare Dottore, abbiamo il coraggio di farci chiamare Infermieri?”. Buonasera Direttore, ho letto l’articolo relativo al “coraggio” di fregiarsi con il titolo di “Dottore”. Sono un’Infermiera diplomata nel 1994 quando ci chiamavamo ancora IP :)). Non ho mai smesso di studiare, iniziando dalla maturità che non avevo, dalla riconversione del diploma in laurea per avere più punteggio per accedere alla laurea magistrale che ho conseguito nel 2014. Proseguendo con Master clinici e ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Ci scrivenon, che ci fa riflettere: “diildi?”. Buonasera Direttore, ho letto l’articolo relativo al “” di fregiarsi con il titolo di “”. Sono un’diplomata nel 1994 quando ci chiamavamo ancora IP :)). Non ho mai smesso di studiare, iniziando dalla maturità che non avevo, dalla riconversione del diploma in laurea per avere più punteggio per accedere alla laurea magistrale che ho conseguito nel 2014. Proseguendo con Master clinici e ...

