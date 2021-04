“Ma che caz*o vuole questo?” Paolo Bonolis sbrocca in diretta all’ospite vip | scena mai vista prima Di chi si tratta e cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 26 aprile 2021) Puntata divertentissima, come sempre, quella di Avanti un altro! pure di sera, dove gli ospiti si sono avvicendati dando vita ad esilaranti teatrini grazie all’arguzia e alla sagacia del conduttore, che ad un certo punto ha trovato pane per i suoi denti. La gag con Zorzi A sedere sulla seggiolina del concorrente arriva infatti Tommaso Zorzi, che in quanto a sagacia, parlantina e battutine non ha nulla da invidiare al conduttore, e infatti la sua presentazione la dice lunga su come sarà la sua partecipazione; Tommaso infatti esordisce con un: Sai che ho fatto Riccanza, perché io sono ricco. Anche tu te la cavi, qualcosa hai guadagnato. Cosa te ne fai di tutti questi soldi? Che sei pre-morente… abbiamo pure il prete.non raccoglie e ribatte subito con un : “Fatemi saperechi ...