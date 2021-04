“Lullaby Versions Of Alice Cooper” | un album per bambini

(Di lunedì 26 aprile 2021) Si chiamaOfed è unche racchiude diverse canzoni diin chiave rivisitata. “Of”: cheè? L’di cover in questione contiene alcune canzoni diin versione ninna nanna. Nella compilation troviamo i più grandi successi del padrino dello shock rock ed è prodotto da Twinkle Twinkle Little Rockstar. La versione dolce e strumentale dei brani è una vera e propria ninna nanna. La Twinkle Twinkle Little Rockstar non è nuova a questo tipo di progetti. La società ha già pubblicato alcune raccolte di ninne nanne prendendo brani dei Ghost, dei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lullaby Versions

Rockol.it

25 apr 2021 - Il progetto è stato prodotto da Twinkle Twinkle Little Rockstar, una società che ha già pubblicato alcune raccolte di ninne nanne con brani dei Ghost, dei Faith No More e di tanti altri.L'album è stato prodotto da Twinkle Twinkle Little Rockstar, una società che ha già pubblicato alcune raccolte di ninne nanne con brani dei Ghost, dei Faith No More e di tanti altri. Ascolta qui l'alb ...