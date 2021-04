Isola dei famosi | Vera Gemma eliminata? I sondaggi

Leggi su solodonna

(Di lunedì 26 aprile 2021) Questa sera, alle 21:45, andrà in onda la prossima diretta dell’dei; in questa nuova puntata molti “nodi verranno al pettine” e scopriremo chi sarà la meno votata trae Fariba Tehrani, secondo isarà l’attrice romana a perdere il posto come naufraga ma, fino alla fine, non sapremo la verità. Scopriamo insieme le percentuali dei varie Fariba Teherani sono nuovamente al Articolo completo: dal blog SoloDonna