Fiat E-Ducato | il furgone elettrico entra a far parte della flotta di DHLHDblog it

(Di lunedì 26 aprile 2021) DHL ha acquistato 100 furgoni elettriciE-che entreranno a farsuadi veicoli ad emissioni zero per le consegne.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDmotori : Fiat E-Ducato, il furgone elettrico entra a far parte della flotta di DHL - tizianafait : In occasione del 40° anniversario del lancio del modello, #Fiat #Professional ha presentato ai la versione totalmen… - ErosLogli : @CatiaMamone Pensa se ti avessi detto un ducato....aspetta solo ora mi sto accorgendo che i furgoni della Fiat hann… - ANSA_Motori : Versatile, spazioso, modulare e ora anche elettrico. Fiat Professional ha scelto la 51esima giornata mondiale della… - infoiteconomia : Fiat E-Ducato, l'iconico furgone si fa elettrico: autonomia, motore e prezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Fiat Ducato

Utile alle aziende che si affidano ai mezzi della gammaProfessional, il primofull electric è uno strumento di lavoro che può far crescere il business con un occhio alla salvaguardia ...Erano circa le 23.45 quando due pattuglie della Sottosezione di Battifolle fermavano per un controllo uncon targa italiana, con a bordo due milanesi 40enni con precedenti penali di ...DHL ha acquistato 100 furgoni elettrici Fiat E-Ducato che entreranno a far parte della sua flotta di veicoli ad emissioni zero per le consegne.La logistica sostenibile ha un nuovo protagonista, si tratta del nuovo Nuovo Fiat Ducato elettrico con una autonomia che va da 235 a 370 km, in base alla batteria.