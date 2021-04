F.1: Arriva ok Fia, Sprint Race debutterà in tre Gp nel 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Si disputerà al sabato e stabilirà anche la griglia per la gara della domenica PARIGI (FRANCIA) - La Sprint Race diventa realtà, già da questa stagione. La commissione Fia per la Formula Uno ha dato l'... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) Si disputerà al sabato e stabilirà anche la griglia per la gara della domenica PARIGI (FRANCIA) - Ladiventa realtà, già da questa stagione. La commissione Fia per la Formula Uno ha dato l'...

