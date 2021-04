Da Biden a Draghi, la diplomazia dei diritti umani riprende forma? (Di lunedì 26 aprile 2021) Mario Draghi ha fatto il suo esordio in veste di premier alle celebrazioni del 25 aprile visitando il Museo della Liberazione di via Tasso a Roma e pronunciando un discorso che, ancor più che sul tema della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, sembra parlare al presente, agli affari internazionali odierni in cui l’ex banchiere romano si è InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 26 aprile 2021) Marioha fatto il suo esordio in veste di premier alle celebrazioni del 25 aprile visitando il Museo della Liberazione di via Tasso a Roma e pronunciando un discorso che, ancor più che sul tema della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, sembra parlare al presente, agli affari internazionali odierni in cui l’ex banchiere romano si è InsideOver.

HuffPostItalia : Biden pronto a riconoscere il genocidio armeno. Dopo Draghi, anche Joe contro Erdogan - Trenchap : Apprendo da varie fonti che Biden è più comunista di Lenin e che Draghi è di sinistra. - operatwitt : Stanno continuando a stuzzicare la Turchia. In ordine cronologico: Draghi, Biden, Von der Leyen. Non può essere un… - 1_starrynight : L’Europa e l’America hanno deciso di metter in riga il bulletto del Mediterraneo. Prima Draghi, che ovviamente parl… - esseasterisco : @edcguitar @MariangelaPira In queste settimane Draghi e soprattutto Biden hanno dato un bel colpo di spugna alla pa… -