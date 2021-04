Covid, in Italia 17,7 mln di dosi somministrate (oltre, 1,5 mln in Campania), 5,2 mln gli immunizzati (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 17.751.562 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’89,3 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 19.880.040 (13.422.240 Pfizer/BioNTech, 4.550.800 di AstraZeneca, 1.727.200 di Moderna e 179.800 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 5.215.459 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6:10 di oggi. La somministrazione ha riguardato 10.206.439 donne e 7.545.123 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 5.761.012 over 80, 2.400.493 soggetti fragili o caregiver, 3.179.188 operatori sanitari, 876.878 unita’ di personale non ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 17.751.562 i vaccini anti-somministrati nel nostro Paese, l’89,3 per cento dellefinora consegnate, pari a 19.880.040 (13.422.240 Pfizer/BioNTech, 4.550.800 di AstraZeneca, 1.727.200 di Moderna e 179.800 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 5.215.459 il totale delle persone vaccinate a cui sono statela prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al-19, aggiornato alle 6:10 di oggi. La somministrazione ha riguardato 10.206.439 donne e 7.545.123 uomini. Nel dettaglio, lesono statea 5.761.012 over 80, 2.400.493 soggetti fragili o caregiver, 3.179.188 operatori sanitari, 876.878 unita’ di personale non ...

Advertising

Agenzia_Italia : Bolsonaro minaccia l'uso dell'esercito contro le restrizioni anti Covid - fattoquotidiano : Covid, in India 1 milione di nuovi casi in tre giorni. Speranza: “Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato nel Pa… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 322 le vittime, secon… - Alessan16814316 : RT @mariofusco: L'arte di fare le divisioni è andata evidentemente persa. Se ancora la conoscessimo scopriremmo che la spaventosa cifra di… - infoitinterno : Covid: l’Italia vieta gli arrivi dall’India -