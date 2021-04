Covid, come funzionano i nuovi anticorpi monoclonali bispecifici efficaci contro tutte le varianti (Di lunedì 26 aprile 2021) Potrebbe arricchirsi di una nuova arma l'arsenale per combattere Covid-19. Si tratta di super anticorpi monoclonali che sarebbero efficaci anche contro le varianti più virulente. Il risultato è frutto di una ricerca, pubblicata su Nature, condotta da istituti europei, fra i quali anche il Policlinico San Matteo di Pavia. La buona notizia è stata rilanciata da Mariya Gabriel, commissaria europea per l'istruzione, gioventù, sport e cultura. Questo nuovo anticorpo, battezzato CoV-X2, è bispecifico, ovvero riconosce contemporaneamente due diversi antigeni (molecole) del virus. A differenza degli anticorpi che riconoscono un singolo antigene, la doppia azione di quelli bispecifici riduce notevolmente il ventaglio di varianti più infettive, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 aprile 2021) Potrebbe arricchirsi di una nuova arma l'arsenale per combattere-19. Si tratta di superche sarebberoanchelepiù virulente. Il risultato è frutto di una ricerca, pubblicata su Nature, condotta da istituti europei, fra i quali anche il Policlinico San Matteo di Pavia. La buona notizia è stata rilanciata da Mariya Gabriel, commissaria europea per l'istruzione, gioventù, sport e cultura. Questo nuovo anticorpo, battezzato CoV-X2, è bispecifico, ovvero riconosce contemporaneamente due diversi antigeni (molecole) del virus. A differenza degliche riconoscono un singolo antigene, la doppia azione di quelliriduce notevolmente il ventaglio dipiù infettive, ...

