Covid | chef Beck | ‘riapertura all’esterno? Spero situazioni migliori sempre più’**

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “È un inizio, speriamo di poter allentare via via che la situazione migliora”. Heinzcommenta, parlando con l’Adnkronos, la riaperturadei ristoranti, sottolineando tuttavia “che per il momento fuori fa ancora freddo”. Lotedesco, che a Roma gestisce ‘La pergola’, aggiunge che nel suo ristorante c’è spazio all’aperto, ma non sarà necessario servirsene e che continuerà a fare “come abbiamo fatto finora ovvero a utilizzare il sistema dello ‘Staycation’: i clienti possono cenare tranquillamente all’interno purché abbiano una stanza riservata nell’hotel (il Rome Cavalieri) di cui fa parte il ristorante”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

